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В Украине зафиксировали землетрясение

Фото: в Украине зафиксировали землетрясение 9 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 9 ноября. Оно относится к едва ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля.

"9 ноября Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера и на глубине 8 км зафиксировали в 20:29. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 9 ноября (gcsk.gov.ua)

Как отметили специалисты, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Как сообщалось, у берегов Крыма зафиксировали землетрясение 1 сентября. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, в феврале 2023 года в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Оно имело магнитуду 3,3 балла по шкале Рихтера и произошло на глубине 2 км.

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Полтавская область