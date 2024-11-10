В Украине зафиксировали землетрясение

Как сообщалось, у берегов Крыма зафиксировали землетрясение 1 сентября. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, в феврале 2023 года в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Оно имело магнитуду 3,3 балла по шкале Рихтера и произошло на глубине 2 км.

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