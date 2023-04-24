ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зафіксували північне сяйво: фото з регіонів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 квітня 2023 00:41
В Україні зафіксували північне сяйво: фото з регіонів Фото: в небі над Україною спостерігають незвичне явище (twitter/DimaChykhaida)
Автор: Максим Шушко

Українці спостерігають над дивовижним світлом у небі, яке нагадує Північне сяйво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні дописи українців у Twitter.

Незвичайне явище у небі, яке нагадує північне сяйво помітили жителі багатьох регіонів України. Українці поділились неймовірними знімками у соціальних мережах.

Північне сяйво зафіксували в Київській області. Зокрема, у небі Чорнобиля:

Незвичне явище зафіксували у Хмельницькому:

Не оминуло диво природи й Львівську область:

Незвичне явище у небі може бути наслідком сильного геомагнітного шторму, який за повідомлення компанії Space Weather Live відбувся 23 квітня.

Раніше ми повідомляли, пілот під час рейсу розвернув літак на 360 градусів, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
північне сяйво
NEWS
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою