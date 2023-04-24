В Україні зафіксували північне сяйво: фото з регіонів
Українці спостерігають над дивовижним світлом у небі, яке нагадує Північне сяйво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні дописи українців у Twitter.
Незвичайне явище у небі, яке нагадує північне сяйво помітили жителі багатьох регіонів України. Українці поділились неймовірними знімками у соціальних мережах.
Північне сяйво зафіксували в Київській області. Зокрема, у небі Чорнобиля:
Північне сяйво над Чорнобилем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1— Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023
Незвичне явище зафіксували у Хмельницькому:
Так, це правда. Північне сяйво над Україною, та над рідним Хмельницьким.— Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) April 23, 2023
Photoscape_km #NorthernLights pic.twitter.com/368jmzvbHw
Не оминуло диво природи й Львівську область:
Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.— Так люблю той Львів (@lviv1256) April 23, 2023
Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS
Незвичне явище у небі може бути наслідком сильного геомагнітного шторму, який за повідомлення компанії Space Weather Live відбувся 23 квітня.
Severe G4 geomagnetic storm (Kp8)— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 23, 2023
Threshold Reached: 19:44 UTC
Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/jC7uShfe5d
Раніше ми повідомляли, пілот під час рейсу розвернув літак на 360 градусів, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.