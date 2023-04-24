В Украине зафиксировали северное сияние: фото из регионов

Украинцы наблюдают за удивительным светом в небе, напоминающим Северное сияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на многочисленные сообщения украинцев в Twitter .

Необычное явление в небе, напоминающее северное сияние, заметили жители многих регионов Украины. Украинцы поделились невероятными снимками в социальных сетях.

Северное сияние зафиксировали в Киевской области. В частности в небе Чернобыля:

Северное сияние над Чернобылем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1 — Слава украинскому Крыму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023

Необычное явление зафиксировали в Хмельницком:

Да, это правда. Северное сияние над Украиной и над родным Хмельницким.

Photoscape_km #NorthernLights pic.twitter.com/368jmzvbHw – Василий Каминский (@Vasyl_Kaminskiy) April 23, 2023

Не обошло чудо природы и Львовскую область:

Северное сияние в Ивано-Франковском Львовской области. Зафиксировано в 22:04. Продолжалось 4 минуты всего.



Видео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю Львов (@lviv1256) April 23, 2023

Необычное явление в небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, который по сообщению компании Space Weather Live произошел 23 апреля.