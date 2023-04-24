В Украине зафиксировали северное сияние: фото из регионов
Украинцы наблюдают за удивительным светом в небе, напоминающим Северное сияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на многочисленные сообщения украинцев в Twitter.
Необычное явление в небе, напоминающее северное сияние, заметили жители многих регионов Украины. Украинцы поделились невероятными снимками в социальных сетях.
Северное сияние зафиксировали в Киевской области. В частности в небе Чернобыля:
Северное сияние над Чернобылем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1— Слава украинскому Крыму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023
Необычное явление зафиксировали в Хмельницком:
Да, это правда. Северное сияние над Украиной и над родным Хмельницким.– Василий Каминский (@Vasyl_Kaminskiy) April 23, 2023
Photoscape_km #NorthernLights pic.twitter.com/368jmzvbHw
Не обошло чудо природы и Львовскую область:
Северное сияние в Ивано-Франковском Львовской области. Зафиксировано в 22:04. Продолжалось 4 минуты всего.— Так люблю Львов (@lviv1256) April 23, 2023
Видео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS
Необычное явление в небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, который по сообщению компании Space Weather Live произошел 23 апреля.
Severe G4 геомагнитный тормоз (Kp8)— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 23, 2023
Threshold Отзывов: 19:44 UTC
Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/jC7uShfe5d
Ранее мы сообщали, пилот во время рейса развернул самолет на 360 градусов, чтобы пассажиры насладились потрясающим зрелищем – полярным сиянием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.