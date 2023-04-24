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В Украине зафиксировали северное сияние: фото из регионов

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 00:41
В Украине зафиксировали северное сияние: фото из регионов Фото: в небе над Украиной наблюдают необычное явление (twitter/DimaChykhaida)
Автор: Максим Шушко

Украинцы наблюдают за удивительным светом в небе, напоминающим Северное сияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на многочисленные сообщения украинцев в Twitter.

Необычное явление в небе, напоминающее северное сияние, заметили жители многих регионов Украины. Украинцы поделились невероятными снимками в социальных сетях.

Северное сияние зафиксировали в Киевской области. В частности в небе Чернобыля:

Необычное явление зафиксировали в Хмельницком:

Не обошло чудо природы и Львовскую область:

Необычное явление в небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, который по сообщению компании Space Weather Live произошел 23 апреля.

Ранее мы сообщали, пилот во время рейса развернул самолет на 360 градусов, чтобы пассажиры насладились потрясающим зрелищем – полярным сиянием.

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