В Україні зафіксували новий випадок кору: як уберегтись

За даними центру, захворювання виявлено у трирічної дитини. Її вакцинальний статус наразі з'ясовується.

Ризик зараження в Україні

"В Україні залишається високим ризик спалаху кору, одна з причин якого – низьке охоплення вакцинацією", - повідомили в центрі.

За їх даними, кір - це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в місцях масового перебування людей.

Хвороба становить загрозу здоров'ю людини своїми ускладненнями, серед яких:

пневмонія,

вушна інфекція (отит),

запалення мозку (енцефаліт),

захворювання мозку (паненцефаліт),

а також інвалідність і смерть.

При перших симптомах кору рекомендується відразу звернутися до сімейного лікаря.

Хто в зоні ризику?

В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі. Крім того, є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки;

діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору;

у вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки - пошкодження мозку;

високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.

Обов'язкова вакцинація

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Зокрема, для захисту від кору достатньо двох доз вакцини, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально - два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.

Якщо у дитини має щеплень від кору за віком, якнайшвидше зверніться до педіатра або сімейного лікаря та наздоженіть пропущене. Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину доведеться заплатити.

Раніше РБК-Україна писало, що під час війни зростає ризик спалаху багатьох інфекційних захворювань, зокрема кору. За перших шість місяців 2023 року в Україні було зафіксовано 20 випадків захворювання на кір.

Нагадаємо, в Харківській області ще в квітні вирішили провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору. Детальніше про це захворювання - читайте в матеріалі.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, в Україні вже зареєстровано кілька випадків кору.

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