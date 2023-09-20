В Украине зафиксировали новый случай кори: как уберечься

По данным центра, заболевание обнаружено у трехлетнего ребенка. Ее вакцинальный статус выясняется.

Риск заражения в Украине

"В Украине остается высоким риск вспышки кори, одна из причин которой - низкий охват вакцинацией", - сообщили в центре.

По их данным, корь - это опасное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется в местах массового пребывания людей.

Болезнь представляет угрозу здоровью человека своими осложнениями, среди которых:

пневмония,

ушная инфекция (отит),

воспаление мозга (энцефалит),

заболевания мозга (панэнцефалит),

а также инвалидность и смерть.

При первых симптомах кори рекомендуется сразу обратиться к семейному врачу.

Кто в зоне риска?

В зоне риска все невакцинированные дети и взрослые. Кроме того, есть группы людей, для которых корь особенно опасна, это:

дети младше года, в которых корь может иметь тяжелые последствия;

дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори;

у беременных болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия - повреждение мозга;

высокий риск заболеть также невакцинированные медицинские работники.

Обязательная вакцинация

Специфического лечения от кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация. В частности, для защиты от кори достаточно двух доз вакцины, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).

Невакцинированным взрослым нужно получить как минимум одну, оптимально - две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана.

Если у ребенка нет прививок от кори по возрасту, как можно быстрее обратитесь к педиатру или семейному врачу и наверстайте пропущенное. Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет является бесплатной.

Невакцинированные взрослые также могут защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину придется заплатить.

Ранее РБК-Украина писало, что во время войны возрастает риск вспышки многих инфекционных заболеваний, в частности кори. За первые шесть месяцев 2023 года в Украине было зафиксировано 20 случаев заболевания корью.

Напомним, в Харьковской области еще в апреле решили провести перепись детей в возрасте до пяти лет, не прошедших вакцинацию от кори. Подробнее об этом заболевании - читайте в материале.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине уже зарегистрировано несколько случаев кори.

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