Під час війни зростає імовірність спалаху кору: як захистити себе

Під час війни існує ризик спалаху багатьох інфекційних захворювань, зокрема кору. Останнє захворювання, є одним із найзаразніших у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Чим небезпечний кір та яким може бути його перебіг?

Захворювання швидко передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Вірус може зберігати заразність в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Інкубаційний період, тобто від моменту потрапляння збудника до перших симптомів, в середньому триває 10-12 днів. Після цього починається період захворювання з:

високою температурою;

головним болем;

нежитем;

сухим кашлем;

збільшенням лімфовузлів;

запалення слизової оболонки очей;

проносом й блюванням.

На четвертий-п'ятий день хвороби з’являється червоний висип - спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом - по всьому тілі. Хвороба із симптомами триває до чотирьох тижнів і довше.

До яких ускладнень може призвести кір?

"Кір може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації незалежно від віку. Хворі тривалий час є заразними. Захворювання може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть", - пише пресслужба.

До віддалених наслідків належить підгострий склерозуючий паненцефаліт, який розвивається через 5-10 років після перенесеного захворювання й завжди закінчується смертю.

Як захистити себе?

"Ліків, які б були ефективними та доступними і діяли на вірус кору, — немає. Єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби - вакцинація. Дотримання здорового способу життя, так званий "загальний імунітет" не захищають. Якщо невакцинована дитина або доросла людина заразиться і перехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет від цього захворювання. Однак ця хвороба може мати вкрай тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації", - відзначає пресслужба.

Захворювання може викликати ускладнення й призвести до смерті або ж інвалідності. Також може бути ослаблення імунітету протягом місяців і навіть років.