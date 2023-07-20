В Україні зафіксували літній рекорд електроспоживання, просять економити

19 липня, о 21:40, в Україні був зафіксований літній рекорд споживання. Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня.

Як пише "Укренерго", пік споживання знову повернувся на вечірні години - з 21:00 до 22:00. Це, зі свого боку, суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Також, у порівнянні з початком тижня - вечірнє споживання зросло на 4%.

"Для того, щоб покрити стрімко зростаюче споживання доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр Укренерго залучає всі наявні в енергосистемі електростанції, які в роботі, але їхній обсяг суттєво обмежений", - відзначає "Укренерго".

Ситуація, як пояснює пресслужба, ускладнюється тим, що в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Також продовжується ремонтна кампанія на багатьох електростанціях.

Як економно користуватись електроенергією з 16:00 до 23:00:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

Внаслідок російських масованих ударів по території України були пошкоджені всі теплові та частина гідроелектростанцій, а також мережі "Укренерго". Це свого часу призвело до екстрених та планових відключень світла протягом декількох місяців.

Наразі ведуться активні відновлювальні роботи, де це можливо, а також планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій.