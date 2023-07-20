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В Украине зафиксировали летний рекорд электропотребления, просят экономить

Фото: в Украине зафиксировали летний рекорд электропотребления, просят экономить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В энергосистеме Украины, 19 июля, зафиксировали летний рекорд потребления. Украинцев призывали экономно пользоваться электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

19 июля, в 21:40, в Украине был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля.

Как пишет "Укрэнерго", пик потребления снова вернулся на вечерние часы - с 21:00 до 22:00. Это, в свою очередь, существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. Также, по сравнению с началом недели - вечернее потребление выросло на 4%.

"Для того, чтобы покрыть стремительно растущее потребление приходится задействовать мощности эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр Укрэнерго привлекает все имеющиеся в энергосистеме электростанции, которые в работе, но их объем существенно ограничен", - отмечает "Укрэнерго".

Ситуация, как объясняет пресс-служба, осложняется тем, что в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Также продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях.

Как экономно пользоваться электроэнергией с 16:00 до 23:00:

  • охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносите использование электроприборов на утренние, дневные или ночные часы суток;
  • выключайте свет, выходя из помещения.

Какая ситуация со светом в Украине?

Вследствие российских массированных ударов по территории Украины были повреждены все тепловые и часть гидроэлектростанций, а также сети "Укрэнерго". Это в свое время привело к экстренным и плановым отключениям света в течение нескольких месяцев.

Сейчас ведутся активные восстановительные работы, где это возможно, а также плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций.

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Укрэнерго