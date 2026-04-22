В Україні зафіксовано перший випадок нового штаму COVID-19 "Цикада"

12:05 22.04.2026 Ср
Чи відрізняються ознаки цього штаму коронавірусу від інших?
aimg Валерій Ульяненко
В Україні зафіксовано перший випадок нового штаму COVID-19 "Цикада" Ілюстративне фото: в Україні підтвердили перший випадок нового штаму коронавірусу (Getty Images)

В Україні вперше підтвердили випадок інфікування новим субваріантом коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

Випадок інфікування виявили фахівці під час секвенування. Це лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та ідентифікувати мутації в його геномі.

Виявлення "Цикади" підтверджує здатність національної системи громадського здоров’я своєчасно фіксувати нові варіанти вірусу.

Симптоми та захист

Ознаки захворювання на "Цикаду" не відрізняються від інших видів COVID-19. Серед основних симптомів - підвищена температура, нежить, кашель, головний біль та втома. У деяких випадках пацієнти можуть скаржитися на втрату смаку й нюху, висипи або подразнення очей.

Медики наголошують, що найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу хвороби та її ускладнень залишається вакцинація.

У світі про цей субваріант вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі відомо про поширення вірусу у 23 країнах.

За оцінками ВООЗ, "Цикада" не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику. Фахівці вважають, що цей штам не здатний спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу отримав назву через свою поведінку - у деяких регіонах він тривалий час не демонстрував активного поширення, ніби "завмираючи".

Фахівці також відзначають, що цей штам є "високодивергентним", тобто має значну кількість мутацій і суттєво відрізняється від попередніх варіантів COVID-19.

РБК-Україна писало про можливий спосіб запобігти тривалому COVID. Препарат метформін, який зазвичай використовують для лікування діабету 2 типу, може знижувати ризик розвитку затяжних симптомів після коронавірусу, однак застосовувати його слід лише за рекомендацією лікаря.

Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
