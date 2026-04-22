В Украине зафиксирован первый случай нового штамма COVID-19 "Цикада"

12:05 22.04.2026 Ср
2 мин
Отличаются ли признаки этого штамма коронавируса от других?
aimg Валерий Ульяненко
В Украине зафиксирован первый случай нового штамма COVID-19 "Цикада" Иллюстративное фото: в Украине подтвердили первый случай нового штамма коронавируса (Getty Images)

В Украине впервые подтвердили случай инфицирования новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОЗ.

Читайте также: COVID или грипп? Простой способ отличить опасные болезни за несколько минут

Случай инфицирования обнаружили специалисты во время секвенирования. Это лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и идентифицировать мутации в его геноме.

Выявление "Цикады" подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно фиксировать новые варианты вируса.

Симптомы и защита

Признаки заболевания "Цикадой" не отличаются от других видов COVID-19. Среди основных симптомов - повышенная температура, насморк, кашель, головная боль и усталость. В некоторых случаях пациенты могут жаловаться на потерю вкуса и обоняния, сыпь или раздражение глаз.

Медики отмечают, что самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни и ее осложнений остается вакцинация.

В мире об этом субварианте впервые сообщили в конце 2024 года. Сейчас известно о распространении вируса в 23 странах.

По оценкам ВОЗ, "Цикада" не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска. Специалисты считают, что этот штамм не способен вызвать новую масштабную волну заболеваемости.

Напомним, новый штамм коронавируса получил название из-за своего поведения - в некоторых регионах он длительное время не демонстрировал активного распространения, будто "замирая".

Специалисты также отмечают, что этот штамм является "высокодивергентным", то есть имеет значительное количество мутаций и существенно отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

РБК-Украина писало о возможном способе предотвратить длительный COVID. Препарат метформин, который обычно используют для лечения диабета 2 типа, может снижать риск развития затяжных симптомов после коронавируса, однако применять его следует только по рекомендации врача.

