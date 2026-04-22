В Украине зафиксирован первый случай нового штамма COVID-19 "Цикада"
В Украине впервые подтвердили случай инфицирования новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОЗ.
Случай инфицирования обнаружили специалисты во время секвенирования. Это лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и идентифицировать мутации в его геноме.
Выявление "Цикады" подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно фиксировать новые варианты вируса.
Симптомы и защита
Признаки заболевания "Цикадой" не отличаются от других видов COVID-19. Среди основных симптомов - повышенная температура, насморк, кашель, головная боль и усталость. В некоторых случаях пациенты могут жаловаться на потерю вкуса и обоняния, сыпь или раздражение глаз.
Медики отмечают, что самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни и ее осложнений остается вакцинация.
В мире об этом субварианте впервые сообщили в конце 2024 года. Сейчас известно о распространении вируса в 23 странах.
По оценкам ВОЗ, "Цикада" не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска. Специалисты считают, что этот штамм не способен вызвать новую масштабную волну заболеваемости.
Напомним, новый штамм коронавируса получил название из-за своего поведения - в некоторых регионах он длительное время не демонстрировал активного распространения, будто "замирая".
Специалисты также отмечают, что этот штамм является "высокодивергентным", то есть имеет значительное количество мутаций и существенно отличается от предыдущих вариантов COVID-19.
