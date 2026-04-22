В Украине зафиксирован первый случай нового штамма COVID-19 "Цикада"

В Украине впервые подтвердили случай инфицирования новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОЗ .

Случай инфицирования обнаружили специалисты во время секвенирования. Это лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и идентифицировать мутации в его геноме.

Выявление "Цикады" подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно фиксировать новые варианты вируса.

Симптомы и защита

Признаки заболевания "Цикадой" не отличаются от других видов COVID-19. Среди основных симптомов - повышенная температура, насморк, кашель, головная боль и усталость. В некоторых случаях пациенты могут жаловаться на потерю вкуса и обоняния, сыпь или раздражение глаз.

Медики отмечают, что самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни и ее осложнений остается вакцинация.

В мире об этом субварианте впервые сообщили в конце 2024 года. Сейчас известно о распространении вируса в 23 странах.

По оценкам ВОЗ, "Цикада" не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска. Специалисты считают, что этот штамм не способен вызвать новую масштабную волну заболеваемости.