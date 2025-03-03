В Україні зафіксовано антирекорд за показником народжуваності

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країна зазнала значних демографічних змін. За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, сьогодні Україна встановила антирекорд за показником народжуваності, що становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим рівнем за всю історію країни.

Міжнародний стандарт відтворення населення складає 2,2 дитини на одну жінку, а середній показник в Європейському Союзі - 1,5 дитини.

Марчак зазначила, що низька народжуваність, разом із масштабною зовнішньою міграцією, призводить до старіння нації.

Внаслідок цього середній вік українців зріс з 41 року до 45, що вказує на швидке старіння населення. Сьогодні співвідношення пенсіонерів до працюючих людей в Україні складає 1:1, і ця тенденція, ймовірно, буде погіршуватися в майбутньому.

Одним з головних напрямків є розвиток системи догляду за людьми похилого віку, що стане важливою складовою частиною реформ, спрямованих на покращення життя громадян у старшому віці.

Марчак також наголосила на важливості реформи пенсійного забезпечення та розвитку економіки догляду, зокрема ринку послуг для літніх людей, що дозволить зняти тягар із родин, які повинні доглядати за своїми старшими членами.