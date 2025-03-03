В Украине зафиксирован антирекорд по показателю рождаемости

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна претерпела значительные демографические изменения. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, сегодня Украина установила антирекорд по показателю рождаемости, который составляет 0,9 ребенка на одну женщину. Это является самым низким уровнем за всю историю страны.

Международный стандарт воспроизводства населения составляет 2,2 ребенка на одну женщину, а средний показатель в Европейском Союзе - 1,5 ребенка.

Марчак отметила, что низкая рождаемость, вместе с масштабной внешней миграцией, приводит к старению нации.

Вследствие этого средний возраст украинцев вырос с 41 года до 45, что указывает на быстрое старение населения. Сегодня соотношение пенсионеров к работающим людям в Украине составляет 1:1, и эта тенденция, вероятно, будет ухудшаться в будущем.

Одним из главных направлений является развитие системы ухода за пожилыми людьми, что станет важной составной частью реформ, направленных на улучшение жизни граждан в старшем возрасте.

Марчак также подчеркнула важность реформы пенсионного обеспечения и развития экономики ухода, в частности рынка услуг для пожилых людей, что позволит снять бремя с семей, которые должны ухаживать за своими старшими членами.