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В Україні заборонили салюти, феєрверки та нічний шум: президент підписав закон

Фото: Салюти та феєрверки заборонили в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону феєрверків. Крім того, закон передбачає заборону нічної музики та ремонтних робіт в будинках у вихідні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7438, ухвалений Радою у квітні.

Закон передбачає заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард (окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

Ці норми набирають чинності після опублікування закону.

Крім того, через шість місяців в Україні наберуть чинності норми щодо зменшення шуму.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни будуть зобов’язані вживати заходів для недопущення перевищення рівнів шуму, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищених об’єктах):

  • 1) у приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території;
  • 2) у приміщеннях закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
  • 3) у приміщеннях готелів і гуртожитків;
  • 4) у приміщеннях закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів;
  • 5) у приміщеннях інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • 6) на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не має перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби.

Крім того, на захищених об’єктах із 22 до 8 години забороняються гучний спів і вигуки, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних виробів.

"Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово", - йдеться в законі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

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