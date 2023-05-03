В Украине запретили салюты, фейерверки и ночной шум: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков. Кроме того, закон предусматривает запрет ночной музыки и ремонтных работ в домах в выходные дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7438, принятый Радой в апреле.
Закон предусматривает запрет на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).
Эти нормы вступают в силу после опубликования закона.
Кроме того, через шесть месяцев в Украине вступят в силу нормы об уменьшении шума.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане будут обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума, в таких помещениях и на таких территориях (защищенных объектах):
Шум на защищенных объектах при проведении каких-либо видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток.
Кроме того, на защищенных объектах с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, использование пиротехнических изделий.
"Проведение на защищенных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни - круглосуточно", - говорится в законе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запрещения петард и фейерверков во время военного положения.
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