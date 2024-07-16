В Україні заборонили продаж деяких сигарет і тютюнових виробів: що відомо і які штрафи

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Що змінилось у законодавстві

11 липня 2023 року набув чинності закон України №1978-XI щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Окремі його положення почали діяти лише нещодавно - 11 липня 2024 року.

Вони встановлюють обмеження щодо продажу:

ароматизованих сигарет

тютюну

електронних сигарет

рідини до електронних сигарет

сигаретних упаковок з неналежним маркуванням

За словами експерта, зміни до законодавства були ухвалені в межах євроінтеграційних положень для захисту здоров'я населення від шкоди тютюну та нікотину - відповідно до Директиви №2014/40/ЄС, яка зобов'язує всі країни-члени Європейського Союзу до жовтня 2023 року заборонити ароматизовані сигарети для нагрівання.

Продаж яких тютюнових виробів заборонено

Мунтяну пояснив, що законом №1978-XI було введено обмеження на продаж:

сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли в диму однієї сигарети перевищують встановлені норми

тютюнових виробів, які містять кофеїн, таурин чи інші добавки й стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою

добавок, що мають властивості робити викиди кольоровими

добавок, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину

сигарет і тютюну для самокруток, які містять смако-ароматичні добавки

сигарет і тютюну для самокруток, фільтр, папір або капсула яких містить тютюн або нікотин

тютюну для перорального вживання

Крім того, документом було змінено вимоги щодо маркування сигаретних упаковок.

"З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння", - пояснив експерт.

Хто контролюватиме дотримання закону

Контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а також державний контроль за додержанням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення здійснює:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

територіальні органи Держпродспоживслужби

"Держпродспоживслужба здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду щодо перевірки дотримання наведених вище вимог законодавства", - уточнив юрист.

Він додав, що однією з поширених підстав для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є звернення фізичної особи - щодо порушення, яке спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави (із додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Тобто у випадку виявлення порушення будь-яка фізична особа може звернутись до Держпродспоживслужби - щоб повідомити про нього та надати підставу для проведення позапланової перевірки.

Як можуть карати порушників

За порушення вищезазначених норм закону Держпродспоживслужба може застосовувати до суб'єктів господарювання фінансові санкції.

Так, за недотримання обмежень щодо реалізації (продажу), куріння, вживання та використання тютюнових виробів та електронних сигарет, передбачено штраф у розмірі 20 000 гривень.

За повторне порушення впродовж року українцям можуть виписати більший штраф - 50 000 гривень.

"За порушення вимог щодо маркування, притягнути до відповідальності іноземного виробника є трохи складнішим процесом", - зауважив юрист.

Він пояснив, що на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні тимчасово дозволяються імпорт та реалізація (на митній території держави) сигарет із фільтром тютюновмісних виробів для електричного нагрівання з маркуванням, відмінним від маркування, передбаченого українським законодавством - за умови, що вони були виготовлені та марковані відповідно до вимог країни - члена ЄС (виробника такої продукції).

Отже, за словами експерта, під час притягнення до відповідальності порушників закону, Держпродспоживслужбі потрібно: