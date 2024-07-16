В Украине запретили продажу некоторых сигарет и табачных изделий: что известно и какие штрафы

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Что изменилось в законодательстве

11 июля 2023 года вступил в силу закон Украины №1978-XI касательно здравоохранения населения от вредного влияния табака. Отдельные его положения начали действовать только недавно - 11 июля 2024 года.

Они устанавливают ограничения по продаже:

ароматизированных сигарет

табака

электронных сигарет

жидкости для электронных сигарет

сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой

По словам эксперта, изменения в законодательство были приняты в рамках евроинтеграционных положений для защиты здоровья населения от вреда табака и никотина - согласно Директиве №2014/40/ЕС, обязывающей все страны-члены Европейского Союза до октября 2023 года запретить ароматизированные сигареты для нагрева.

Продажа каких табачных изделий запрещена

Мунтяну объяснил, что законом №1978-XI были введены ограничения на продажу:

сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы в дыму одной сигареты превышают установленные нормы

табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, которые ассоциируются с энергичностью и/или жизненной силой

добавок, имеющих свойства делать выбросы цветными

добавок, облегчающих вдыхание дыма или усвоение никотина

сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки

сигарет и табака для самокруток, фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин

табака для перорального употребления

Кроме того, документом были изменены требования по маркировке сигаретных упаковок.

"С 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения", - объяснил эксперт.

Кто будет контролировать соблюдение закона

Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также государственный контроль за соблюдением законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения осуществляет:

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

территориальные органы Госпродпотребслужбы

"Госпродпотребслужба осуществляет плановые и внеплановые меры государственного надзора по проверке соблюдения приведенных выше требований законодательства", - уточнил юрист.

Он добавил, что одним из распространенных оснований для осуществления внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) является обращение физического лица - о нарушении, которое нанесло вред его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства (с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).

То есть, в случае выявления нарушения, любое физическое лицо может обратиться в Госпродпотребслужбу - чтобы сообщить о нем и предоставить основание для проведения внеплановой проверки.

Как могут наказывать нарушителей

За нарушение вышеупомянутых норм закона Госпродпотребслужба может применять к субъектам хозяйствования финансовые санкции.

Так, за несоблюдение ограничений по реализации (продаже), курению, употреблению и использованию табачных изделий и электронных сигарет, предусмотрен штраф в размере 20 000 гривен.

За повторное нарушение в течение года украинцам могут выписать больший штраф - 50 000 гривен.

"За нарушение требований по маркировке привлечь к ответственности иностранного производителя является несколько более сложным процессом", - отметил юрист.

Он объяснил, что на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения в Украине временно разрешаются импорт и реализация (на таможенной территории государства) сигарет с фильтром табакосодержащих изделий для электрического нагрева с маркировкой, отличной от маркировки, предусмотренной украинским законодательством - при условии, что они были изготовлены и маркированы в соответствии с требованиями страны - члена ЕС (производителя такой продукции).

Следовательно, по словам эксперта, при привлечении к ответственности нарушителей закона, Госпродпотребслужбе нужно: