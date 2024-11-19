В Україні заборонили дві психотропні речовини: які та у чому причина

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розширення списку психотропних речовин, обмежених в обігу. До цього переліку було внесено кратом (Mitragyna speciosa) і його основний алкалоїд - мітрагінін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1306 від 15 листопада 2024 року.
Рішення про обмеження обігу кратому та мітрагініну було ухвалено для запобігання їх неконтрольованому поширенню в Україні.
Таким чином, включення цих речовин до списку заборонених психотропів передбачає більш суворий контроль над їх обігом, зокрема посилення відповідальності за їх незаконне використання чи торгівлю.
Кратом - це тропічна рослина, що росте переважно в країнах Південно-Східної Азії, таких як Таїланд, Індонезія та Малайзія.
Листя кратому містить мітрагінін, який має психоактивні властивості, схожі на опіоїди та стимулятори.
Найчастіше кратом використовують у формі чаю або порошку, через що він здобув популярність у різних регіонах світу.
В інших країнах (США (у деяких штатах), Канада, Таїланд (в обмежених обсягах) і ЄС) через потенційну шкоду кратом та його основний алкалоїд - мітрагінін - або повністю заборонили, або суворо контролюють.
Мітрагінін і кратом пов'язані з низкою небезпек для здоров'я, які зумовлені їхньою фармакологічною дією, зокрема впливом на центральну нервову систему.
Ось основні ризики, пов'язані з їхнім вживанням:
Кратом і мітрагінін діють на опіоїдні рецептори мозку, викликаючи схожі до опіоїдів ефекти, що може призвести до розвитку залежності при тривалому або інтенсивному вживанні.
При припиненні прийому у людей можуть виникати такі симптоми:
- нервозність, безсоння,
- головний біль,
- м'язовий біль та тремор.
Кардіоваскулярні ускладнення: тахікардія (прискорене серцебиття), підвищення артеріального тиску.
Психічні розлади: збудження, дратівливість, галюцинації та психоз ( якщо приймати у великих дозах), депресії, параної, зниження концентрації.
Порушення роботи ШКТ: нудота, блювання, запори.
Токсичність у великих дозах: пригнічення дихання, судоми, важкі отруєння, що іноді призводять до летальних випадків.
Потенційна токсичність для печінки: кратом може викликати пошкодження печінки (гепатотоксичність), що проявляється жовтяницею, болем у правому підребер'ї та порушенням функцій органу.
Хоча кратом часто позиціонують як "натуральний засіб", його безпечність і ефективність недостатньо досліджені. У деяких країнах речовина заборонена через недостатню доказову базу.
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