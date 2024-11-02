Гарячі лінії МОЗ: як отримати медичну консультацію під час воєнного стану
В умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров'я України забезпечує громадянам можливість отримати консультації та підтримку через три гарячі лінії. Кожна з них має свою специфіку, але всі створені для допомоги у вирішенні питань зі сфери охорони здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Цілодобовий контакт-центр МОЗ
Номер: 0 800 60 20 19
Національний контакт-центр працює без перерви, щоб забезпечити безкоштовні медичні консультації для українців. Тут можна отримати відповіді на запитання, пов'язані з пошуком лікарських препаратів, подовженням терміну дії довідок про інвалідність або завантаженням COVID-сертифікатів.
Консультації надають 48 лікарів-волонтерів, що представляють різні спеціальності.
Гаряча лінія МОЗ
Номер: 0 800 505 201
Оператори цієї лінії відповідають на найпоширеніші запитання щоденно з 8:00 до 20:00, забезпечуючи громадян необхідною інформацією у сфері охорони здоров'я.
Інформаційно-довідкова служба НСЗУ
Номер: 16 77
Ця служба надає консультації щодо реалізації прав громадян на медичне обслуговування в рамках програми медичних гарантій. З понеділка по четвер вона працює з 9:00 до 18:00, а у п’ятницю – до 16:45. Оператори надають інформацію про програму "Доступні ліки", звіти медзакладів та безкоштовні послуги.
Кожен із номерів покликаний забезпечити швидкий доступ до актуальної медичної інформації для всіх українців.
Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
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