В Украине запретили два психотропных вещества: какие и в чем причина

Решение об ограничении обращения кратом и митрагинина было принято для предотвращения их неконтролируемого распространения в Украине.

Таким образом, включение этих веществ в список запрещенных психотропов предполагает более строгий контроль над их оборотом, в частности, усиление ответственности за их незаконное использование или торговлю.

Что такое кратом и митрагинин

Кратом - это тропическое растение, произрастающее преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Индонезия и Малайзия.

Листья кратом содержат митрагинин, который обладает психоактивными свойствами, похожими на опиоиды и стимуляторы.

Чаще всего кратом используют в форме чая или порошка, из-за чего он приобрел популярность в разных регионах мира.

В других странах (США (в некоторых штатах), Канада, Таиланд (в ограниченных объемах) и ЕС) из-за потенциального вреда кратом и его основного алкалоида - митрагинина - либо полностью запретили, либо строго контролируют.

Чем кратом и митрагинин опасны

Митрагинин и кратом связаны с рядом опасностей для здоровья, которые обусловлены их фармакологическим действием, в частности, влиянием на центральную нервную систему.

Вот основные риски, связанные с их употреблением:

Риск зависимости и синдрома отмены

Кратом и митрагинин действуют на опиоидные рецепторы мозга, вызывая схожие с опиоидами эффекты, что может привести к развитию зависимости при длительном или интенсивном применении.

При прекращении приема у людей могут возникать следующие симптомы:

- нервозность, бессонница,

- головная боль,

- мышечная боль и тремор.

Опасные побочные эффекты

Кардиоваскулярные осложнения: тахикардия (ускоренное сердцебиение), повышение АД.

Психические расстройства: возбуждение, раздражительность, галлюцинации и психоз (если принимать в больших дозах), депрессии, паранойи, снижение концентрации.

Нарушения работы ЖКТ: тошнота, рвота, запоры.

Токсичность в больших дозах: угнетение дыхания, судороги, тяжелые отравления, иногда приводящие к летальным случаям.

Потенциальная токсичность для печени: кратом может вызвать повреждение печени (гепатотоксичность), что проявляется желтухой, болью в правом подреберье и нарушением функций органа.

Ограниченность исследований

Хотя кратом часто позиционируют как "натуральное средство", его безопасность и эффективность недостаточно исследованы. В некоторых странах вещество запрещено из-за недостаточной доказательной базы.

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