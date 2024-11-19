В Украине запретили два психотропных вещества: какие и в чем причина

Кабинет Министров Украины принял решение о расширении списка психотропных веществ, ограниченных в обращении. В этот перечень был внесен кратом (Mitragyna speciosa) и его основной алкалоид - митрагинин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №1306 от 15 ноября 2024 года.
Решение об ограничении обращения кратом и митрагинина было принято для предотвращения их неконтролируемого распространения в Украине.
Таким образом, включение этих веществ в список запрещенных психотропов предполагает более строгий контроль над их оборотом, в частности, усиление ответственности за их незаконное использование или торговлю.
Кратом - это тропическое растение, произрастающее преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Индонезия и Малайзия.
Листья кратом содержат митрагинин, который обладает психоактивными свойствами, похожими на опиоиды и стимуляторы.
Чаще всего кратом используют в форме чая или порошка, из-за чего он приобрел популярность в разных регионах мира.
В других странах (США (в некоторых штатах), Канада, Таиланд (в ограниченных объемах) и ЕС) из-за потенциального вреда кратом и его основного алкалоида - митрагинина - либо полностью запретили, либо строго контролируют.
Митрагинин и кратом связаны с рядом опасностей для здоровья, которые обусловлены их фармакологическим действием, в частности, влиянием на центральную нервную систему.
Вот основные риски, связанные с их употреблением:
Кратом и митрагинин действуют на опиоидные рецепторы мозга, вызывая схожие с опиоидами эффекты, что может привести к развитию зависимости при длительном или интенсивном применении.
При прекращении приема у людей могут возникать следующие симптомы:
- нервозность, бессонница,
- головная боль,
- мышечная боль и тремор.
Кардиоваскулярные осложнения: тахикардия (ускоренное сердцебиение), повышение АД.
Психические расстройства: возбуждение, раздражительность, галлюцинации и психоз (если принимать в больших дозах), депрессии, паранойи, снижение концентрации.
Нарушения работы ЖКТ: тошнота, рвота, запоры.
Токсичность в больших дозах: угнетение дыхания, судороги, тяжелые отравления, иногда приводящие к летальным случаям.
Потенциальная токсичность для печени: кратом может вызвать повреждение печени (гепатотоксичность), что проявляется желтухой, болью в правом подреберье и нарушением функций органа.
Хотя кратом часто позиционируют как "натуральное средство", его безопасность и эффективность недостаточно исследованы. В некоторых странах вещество запрещено из-за недостаточной доказательной базы.
Раньше мы рассказывали о том, как получить медицинскую консультацию во время военного положения.
Добавим, что "Доступных лекарств" в Украине стало больше. В нашем материале вы можете узнать, что изменилось и для кого.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.