В Україні з'являться Центри життєстійкості за прикладом Ізраїлю: деталі

Очікуються, що у громадах поетапно запрацюють соціальні Центри: за основу візьмуть досвід, яким з Україною поділиться Ізраїль. Це будуть повністю безбар'єрні простори, де надаватимуть послуги соціального характеру, а також психологічну допомогу.

"Зараз ми розробляємо створення план 20 Центрів життєстійкості, в чому нам дуже допоможе досвід Ізраїлю. Плануємо охопити цими Центрами орієнтовно 3,6 мільйона людей", – сказала Ганна Пророк.

За планами, в Центрах буде працювати адміністративна команда та менеджери. Будуть надавати послуги консультування, соціальні послуги та психологічну допомогу. Також там будуть працювати волонтери.

Фото: Заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ганна Пророк (РБК-Україна)

"Важливим є постійне навчання працівників соціальних послуг. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович вже провела кілька зустрічей з послом Ізраїлю в Україні паном Міхаелем Бродським. І сподіваюся, що скоро наші домовленості перейдуть у практичну площину", – підкреслила заступниця міністра.

Зараз проект діє як пілотний, і громади запрошують до участі у створенні Центрів. Територіальні громади, які хочуть, щоб у них створили такі центри, запрошують заповнити онлайн-форму до 01 червня 2023 року.