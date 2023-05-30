В Україні з'являться Центри життєстійкості за прикладом Ізраїлю: деталі

В Україні працюють над створенням Центрів життєстійкості. Проект реалізує Міністерство соціальної політики України.
Про це повідомила заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ганна Пророк в ході Україно-Ізраїльського реабілітаційного саміту, який проходить 30 травня у Львові, передає кореспондент РБК-Україна.
Очікуються, що у громадах поетапно запрацюють соціальні Центри: за основу візьмуть досвід, яким з Україною поділиться Ізраїль. Це будуть повністю безбар'єрні простори, де надаватимуть послуги соціального характеру, а також психологічну допомогу.
"Зараз ми розробляємо створення план 20 Центрів життєстійкості, в чому нам дуже допоможе досвід Ізраїлю. Плануємо охопити цими Центрами орієнтовно 3,6 мільйона людей", – сказала Ганна Пророк.
За планами, в Центрах буде працювати адміністративна команда та менеджери. Будуть надавати послуги консультування, соціальні послуги та психологічну допомогу. Також там будуть працювати волонтери.
Фото: Заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ганна Пророк (РБК-Україна)
"Важливим є постійне навчання працівників соціальних послуг. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович вже провела кілька зустрічей з послом Ізраїлю в Україні паном Міхаелем Бродським. І сподіваюся, що скоро наші домовленості перейдуть у практичну площину", – підкреслила заступниця міністра.
Зараз проект діє як пілотний, і громади запрошують до участі у створенні Центрів. Територіальні громади, які хочуть, щоб у них створили такі центри, запрошують заповнити онлайн-форму до 01 червня 2023 року.
Відзначимо, у Львові вперше проходить Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт – платформа, на якій розроблять комплексний план фізичної та психологічної реабілітації українського населення спираючись на багаторічний ізраїльський досвід. Подія стала місцем також для відкритого діалогу, обміну ідеями щодо формування післявоєнного майбутнього та відновлення України.
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