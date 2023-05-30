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В Украине появятся Центры жизнестойкости по примеру Израиля: детали

Фото: В Украине создадут Центры жизнестойкости (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине работают над созданием Центров жизнестойкости. Проект реализует Министерство социальной политики Украины.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины по европейской интеграции Анна Пророк в ходе Украино-Израильского реабилитационного саммита, который проходит 30 мая во Львове, передает корреспондент РБК-Украина.

Ожидается, что в громадах поэтапно заработают социальные Центры: за основу возьмут опыт, которым с Украиной поделится Израиль. Это будут полностью безбарьерные пространства, где будут оказывать услуги социального характера, а также психологическую помощь.

"Сейчас мы разрабатываем создание плана 20 Центров жизнестойкости, в чем нам очень поможет опыт Израиля. Планируем охватить этими Центрами ориентировочно 3,6 миллиона человек", – сказала Анна Пророк.

По планам, в центрах будет работать административная команда и менеджеры. Предоставят услуги консультирования, социальные услуги и психологическую помощь. Также там будут работать волонтеры.

Фото: Заместитель министра социальной политики Украины по европейской интеграции Анна Пророк (РБК-Украина)

"Важно постоянное обучение работников социальных услуг. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович уже провела несколько встреч с послом Израиля в Украине господином Михаэлем Бродским. И надеюсь, что скоро наши договоренности перейдут в практическую плоскость", – подчеркнула заместитель министра.

Сейчас проект действует как пилотный, и громады приглашают для участия в создании Центров. Территориальные громады, желающие, чтобы у них создали такие центры, приглашают заполнить онлайн-форму до 01 июня 2023 года.

Отметим, во Львове впервые проходит Украино-Израильский реабилитационный саммит – платформа, на которой будет разработан комплексный план физической и психологической реабилитации украинского населения, опираясь на многолетний израильский опыт. Событие стало местом также для открытого диалога, обмена идеями по формированию послевоенного будущего и восстановлению Украины.

Напомним, в Украине реализуют программы помощи людям, пострадавшим от боеприпасов взрывного действия и поддержки переселенцев. Мы писали, как пострадавшим от войны в Украине получить помощь.

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