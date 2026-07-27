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В Україні зʼявляться симулятори для підготовки операторів НРК

09:16 27.07.2026 Пн
2 хв
Що симулюватимуть тренажери НРК
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Україні (Getty Images)

В Україні розробляють симулятори для тренування операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Проєкт перебуває на стадії MVP ("мінімально життєздатний продукт), розробки планують презентувати найближчим часом.

Про це повідомив засновник екосистеми симуляторів ведення бою L7 Simulators Ігор Бєлов у коментарі РБК-Україна.

Для чого потрібні симулятори НРК

Головна мета розробників - відтворити у віртуальному середовищі всі процеси реального бою. Це дозволить симулювати як минулі, так і майбутні операції для оцінки ефективності розроблених стратегій.

Окрім наземної робототехніки, екосистема включатиме й інші напрямки:

  • РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби);

  • артилерію;

  • сервісні системи для інтеграції всіх процесів.

L7 Simulators прагнуть зібрати методології тренувань та реального бою в єдину базу. Це допоможе формувати стандартизовані навчальні програми та обирати найкращі тактичні рішення.

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"Це буде не тільки український проєкт, а проєкт, який поширюватиметься по всьому світу", - зазначив Бєлов.

За словами Ігоря Бєлова, створення українських симуляторів базується на реальному досвіді сучасної війни, а не на застарілих протоколах 1990-х років. Українські виробники та військові діють у межах єдиної спільноти, де проводиться брейншторми для обміну досвідом.

Головним завданням розробників є побудова комплексної екосистеми, до якої зможуть долучитися всі українські виробники симуляторів. Надалі цей проєкт планують поширювати й на міжнародному рівні.

Напередодні L7 Simulators презентували перший VR-тренажер нового типу, призначений для відпрацювання повного циклу технічного обслуговування військової техніки у віртуальній реальності. Симулятор розробили на прикладі 122-мм гармати Д-30.

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