В Україні зʼявляться симулятори для підготовки операторів НРК

Для чого потрібні симулятори НРК

Головна мета розробників - відтворити у віртуальному середовищі всі процеси реального бою. Це дозволить симулювати як минулі, так і майбутні операції для оцінки ефективності розроблених стратегій.

Окрім наземної робототехніки, екосистема включатиме й інші напрямки:

РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби);

артилерію ;

сервісні системи для інтеграції всіх процесів.

L7 Simulators прагнуть зібрати методології тренувань та реального бою в єдину базу. Це допоможе формувати стандартизовані навчальні програми та обирати найкращі тактичні рішення.

"Це буде не тільки український проєкт, а проєкт, який поширюватиметься по всьому світу", - зазначив Бєлов.

За словами Ігоря Бєлова, створення українських симуляторів базується на реальному досвіді сучасної війни, а не на застарілих протоколах 1990-х років. Українські виробники та військові діють у межах єдиної спільноти, де проводиться брейншторми для обміну досвідом.

Головним завданням розробників є побудова комплексної екосистеми, до якої зможуть долучитися всі українські виробники симуляторів. Надалі цей проєкт планують поширювати й на міжнародному рівні.