В Украине появятся симуляторы для подготовки операторов НРК

В Украине разрабатываются симуляторы для тренировки операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Проект находится на стадии MVP ("минимально жизнеспособных продукт), разработки планируют представить в ближайшее время.
Об этом сообщил основатель экосистемы симуляторов ведения боя L7 Simulators Игорь Белов в комментарии РБК-Украина.
Для чего нужны симуляторы НРК
Главная цель разработчиков – воспроизвести в виртуальной среде все процессы реального боя. Это позволит симулировать как прошлые, так и будущие операции по оценке эффективности разработанных стратегий.
Кроме наземной робототехники, экосистема будет включать и другие направления:
РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы);
артиллерию;
сервисные системы для интеграции всех процессов.
L7 Simulators стремятся собрать методологию тренировок и реального боя в единую базу. Это поможет формировать стандартизированные обучающие программы и выбирать лучшие тактические решения.
"Это будет не только украинский проект, но и проект, который будет распространяться по всему миру", - отметил Белов.
По словам Игоря Белова, создание украинских симуляторов базируется на реальном опыте современной войны, а не на устаревших протоколах 90-х годов. Украинские производители и военные действуют в рамках единого сообщества, где производятся брейнштормы для обмена опытом.
Главной задачей разработчиков является построение комплексной экосистемы, в которую смогут приобщиться все украинские производители симуляторов. В дальнейшем этот проект планируется распространять и на международном уровне.
В преддверии L7 Simulators представили первый VR-тренажер нового типа, предназначенный для отработки полного цикла технического обслуживания военной техники в виртуальной реальности. Симулятор был разработан на примере 122-мм пушки Д-30.