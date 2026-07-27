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В Украине появятся симуляторы для подготовки операторов НРК

09:16 27.07.2026 Пн
2 мин
Что будут симулировать тренажеры НРК
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Украине (Getty Images)

В Украине разрабатываются симуляторы для тренировки операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Проект находится на стадии MVP ("минимально жизнеспособных продукт), разработки планируют представить в ближайшее время.

Об этом сообщил основатель экосистемы симуляторов ведения боя L7 Simulators Игорь Белов в комментарии РБК-Украина.

Для чего нужны симуляторы НРК

Главная цель разработчиков – воспроизвести в виртуальной среде все процессы реального боя. Это позволит симулировать как прошлые, так и будущие операции по оценке эффективности разработанных стратегий.

Кроме наземной робототехники, экосистема будет включать и другие направления:

  • РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы);

  • артиллерию;

  • сервисные системы для интеграции всех процессов.

L7 Simulators стремятся собрать методологию тренировок и реального боя в единую базу. Это поможет формировать стандартизированные обучающие программы и выбирать лучшие тактические решения.

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"Это будет не только украинский проект, но и проект, который будет распространяться по всему миру", - отметил Белов.

По словам Игоря Белова, создание украинских симуляторов базируется на реальном опыте современной войны, а не на устаревших протоколах 90-х годов. Украинские производители и военные действуют в рамках единого сообщества, где производятся брейнштормы для обмена опытом.

Главной задачей разработчиков является построение комплексной экосистемы, в которую смогут приобщиться все украинские производители симуляторов. В дальнейшем этот проект планируется распространять и на международном уровне.

В преддверии L7 Simulators представили первый VR-тренажер нового типа, предназначенный для отработки полного цикла технического обслуживания военной техники в виртуальной реальности. Симулятор был разработан на примере 122-мм пушки Д-30.

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