В Україні з'являться нові правила для ТЦК під час мобілізації: про що мова

Один із важливих кроків, що плануються, - створення набору правил і політик, які регламентуватимуть діяльність військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Віталій Саранцев пояснив, що розробка нових правил має на меті покращити взаємодію з військовозобов’язаними та зменшити негативне сприйняття діяльності ТЦК серед громадян.

Для цього в Сухопутних військах вже розгорнули комплекс заходів, спрямованих на виявлення і усунення недоліків у проведенні мобілізаційних заходів. Він наголосив, що це велика робота, але головна мета - зробити процес мобілізації швидким, ефективним та якісним.

Він також підкреслив, що під час проведення мобілізаційних заходів особлива увага буде приділятися ввічливості та коректності в спілкуванні з військовозобов’язаними.

Віталій Саранцев зазначив, що для того, щоб зменшити негативне ставлення до мобілізації, важливо, щоб поведінка військовослужбовців ТЦК була максимально коректною, а процес оповіщення та оформлення проходив без зловживань та порушень.

За його словами, необхідно позбутися таких термінів, як "ухилянти" чи "бусифікація", які спотворюють суть мобілізаційного процесу та сприяють негативному ставленню до цього важливого етапу обороноздатності країни.