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В Украине появятся новые правила для ТЦК во время мобилизации: о чем речь

Украина, Пятница 07 февраля 2025 14:10
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В Украине появятся новые правила для ТЦК во время мобилизации: о чем речь Фото: Мобилизация в Украине (facebook..com.CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

Сухопутные войска ВСУ работают над усовершенствованием процесса мобилизации, в частности созданием правил для военнослужащих ТЦК. Разработка новых политик направлена на улучшение взаимодействия с военнообязанными.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".

Один из важных шагов, которые планируются, - создание набора правил и политик, которые будут регламентировать деятельность военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Виталий Саранцев пояснил, что разработка новых правил имеет целью улучшить взаимодействие с военнообязанными и уменьшить негативное восприятие деятельности ТЦК среди граждан.

Для этого в Сухопутных войсках уже развернули комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение недостатков в проведении мобилизационных мероприятий. Он отметил, что это большая работа, но главная цель - сделать процесс мобилизации быстрым, эффективным и качественным.

Он также подчеркнул, что во время проведения мобилизационных мероприятий особое внимание будет уделяться вежливости и корректности в общении с военнообязанными.

Виталий Саранцев отметил, что для того, чтобы уменьшить негативное отношение к мобилизации, важно, чтобы поведение военнослужащих ТЦК было максимально корректным, а процесс оповещения и оформления проходил без злоупотреблений и нарушений.

По его словам, необходимо избавиться от таких терминов, как "уклонисты" или "бусификация", которые искажают суть мобилизационного процесса и способствуют негативному отношению к этому важному этапу обороноспособности страны.

Напомним, что в Украине разработают новые обязательные правила для ТЦК. Эти правила будут созданы в феврале.

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