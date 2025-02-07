В Украине появятся новые правила для ТЦК во время мобилизации: о чем речь
Сухопутные войска ВСУ работают над усовершенствованием процесса мобилизации, в частности созданием правил для военнослужащих ТЦК. Разработка новых политик направлена на улучшение взаимодействия с военнообязанными.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".
Один из важных шагов, которые планируются, - создание набора правил и политик, которые будут регламентировать деятельность военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Виталий Саранцев пояснил, что разработка новых правил имеет целью улучшить взаимодействие с военнообязанными и уменьшить негативное восприятие деятельности ТЦК среди граждан.
Для этого в Сухопутных войсках уже развернули комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение недостатков в проведении мобилизационных мероприятий. Он отметил, что это большая работа, но главная цель - сделать процесс мобилизации быстрым, эффективным и качественным.
Он также подчеркнул, что во время проведения мобилизационных мероприятий особое внимание будет уделяться вежливости и корректности в общении с военнообязанными.
Виталий Саранцев отметил, что для того, чтобы уменьшить негативное отношение к мобилизации, важно, чтобы поведение военнослужащих ТЦК было максимально корректным, а процесс оповещения и оформления проходил без злоупотреблений и нарушений.
По его словам, необходимо избавиться от таких терминов, как "уклонисты" или "бусификация", которые искажают суть мобилизационного процесса и способствуют негативному отношению к этому важному этапу обороноспособности страны.
Напомним, что в Украине разработают новые обязательные правила для ТЦК. Эти правила будут созданы в феврале.