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В Україні з'явився перший центр реінтеграції для звільнених з полону військових

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з'явився центр реінтеграції для звільнених з полону військових. Це перший подібний заклад охорони здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу захисникам після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони.

Центр реінтеграції - це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів.

Перший центр розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони", - додав Умєров.

 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні доручив покращити реабілітації поранених військових, а також звільнених з полону захисників.

Глава держави наголошував, що більшість процесів мають бути оцифровані. Він дав доручення уряду забезпечити фінансування для створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених з полону.

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