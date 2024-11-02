В Україні з'явився перший центр реінтеграції для звільнених з полону військових

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу захисникам після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони.

Центр реінтеграції - це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів.

Перший центр розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.



"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони", - додав Умєров.