В Украине появился первый центр реинтеграции для освобожденных из плена военных

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь защитникам после возвращения из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Также там проводятся реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов.

Первый центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.



"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", - добавил Умеров.