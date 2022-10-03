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В України з'явився новий дипломатичний фронт у протистоянні Росії

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Африка, Близький Схід, Азія, Латинська Америка - це новий дипломатичний фронт у протистоянні повномасштабній російській агресії. Адже світова політика та ухвалення рішень сконцентровані не лише в країнах НАТО та ЄС, попри їх стратегічну важливість для України.

Про це у колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На його думку, потрібно позбавити Росію всіх козирів та інструментів, які дозволяють їй продовжувати загарбницьку війну.

"Роль та вплив Глобального Півдня зростає. Україна скористається можливістю для утвердження своїх стратегічних позицій, для посилення взаємовигідного економічного партнерства з африканськими країнами", - пише він.

За словами Кулеби, важливо, щоб Москва не отримувала жодного сприяння з боку "нейтральних" країн.

"Бо будь-яка непевність наших колег дає російському фашизму простір для підривної роботи. Жодних союзників, жодних контрактів та грошей для російських вбивць. Жодного спокійного місця на планеті. Ми про це подбаємо, - каже міністр. - Будемо звужувати коридор можливостей для Москви, поки російські негідники не змиряться з єдиною опцією: деокупація всіх українських територій, репарації, відповідальність за злочини".

Як повідомлялось, голова МЗС України Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів.

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Дмитро Кулеба