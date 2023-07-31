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В Україні з'явиться центр із ремонту та обслуговування безпілотників

Фото: підписання договору між Міноборони та BAYKAR MAKINA (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України та турецька компанія BAYKAR MAKINA уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Договір було підписано у розвиток рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набрала чинності 23 січня цього року. Такий крок суттєво посилить співпрацю двох країн в оборонній сфері.

Державний секретар Міноборони Костянтин Ващенко заявив, що створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України і допоможе наблизити перемогу.

Він також додав, що сьогодні політика українського оборонного відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки.

"Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою. Ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги ми мали можливість бути максимально ефективними і використовували наявні ресурси для підтримання обороноздатності держави на належному рівні", - заявив держсекретар.

Центр з ремонту танків у Польщі

Після того, як західні партнери погодили постачання танків для України, Польща почала вести переговори про відкриття на її території сервісного центру для їх обслуговування.

Його хотіли запустити ще у травні, однак переговори між Польщею та Німеччиною затягли цей момент. 22 липня стало відомо, що у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard.

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