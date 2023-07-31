RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине появится центр по ремонту и обслуживанию беспилотников

Фото: подписание договора между Минобороны и BAYKAR MAKINA (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Договор был подписан в развитие рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января этого года. Такой шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко заявил, что создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить победу.

Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", - заявил госсекретарь.

Центр по ремонту танков в Польше

После того как западные партнеры согласовали поставки танков для Украины, Польша начала вести переговоры об открытии на ее территории сервисного центра для их обслуживания.

Его хотели запустить еще в мае, однако переговоры между Польшей и Германией затянули этот момент. 22 июля стало известно, что в Польше открылся сервисный центр ремонта украинских танков Leopard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна России против Украины