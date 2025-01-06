В Україні зʼявиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому

Президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив День Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначатиметься щороку 5 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.
В указі відзначається значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.
Крім того, президент вказав на виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави.
Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) - це спеціалізований державний орган виконавчої влади України, який виконує завдання у сфері транспорту, цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та забезпечення функціонування транспортної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій, воєнного стану або особливого періоду.
Розбудова інфраструктури транспорту:
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання об’єктів транспортної інфраструктури.
Цивільний захист:
Мобілізаційна готовність:
Військово-транспортні завдання:
Участь у відбудові:
ДССТ підпорядковується Міністерству оборони України. Особовий склад служби має військовий статус, і організація виконує як цивільні, так і військові завдання.
Служба була створена для ефективного реагування на виклики в сфері транспорту та оборони. Її основою стали військові формування, які спеціалізувалися на забезпеченні транспортної логістики в умовах особливого періоду.
Ця структура відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування транспортної системи країни, особливо під час кризи або війни.
У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Ним став генерал Олександр Яковець.