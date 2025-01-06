В Украине появится еще один праздник, впервые будем отмечать уже в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта. Он будет отмечаться ежегодно 5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.
В указе отмечается значительный вклад Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.
Кроме того, президент указал на выполнение задач по техническому прикрытию, восстановлению на объектах национальной транспортной системы Украины, других задач, связанных с участием в обороне государства.
Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) - это специализированный государственный орган исполнительной власти Украины, который выполняет задачи в сфере транспорта, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения или особого периода.
Развитие инфраструктуры транспорта:
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.
Гражданская защита:
Мобилизационная готовность:
Военно-транспортные задачи:
Участие в восстановлении:
ДССТ подчиняется Министерству обороны Украины. Личный состав службы имеет военный статус, и организация выполняет как гражданские, так и военные задачи.
Служба была создана для эффективного реагирования на вызовы в сфере транспорта и обороны. Ее основой стали военные формирования, которые специализировались на обеспечении транспортной логистики в условиях особого периода.
Эта структура играет важную роль в обеспечении стабильного функционирования транспортной системы страны, особенно во время кризиса или войны.
В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский назначил нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта. Им стал генерал Александр Яковец.