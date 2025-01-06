В Украине появится еще один праздник, впервые будем отмечать уже в феврале

В указе отмечается значительный вклад Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Кроме того, президент указал на выполнение задач по техническому прикрытию, восстановлению на объектах национальной транспортной системы Украины, других задач, связанных с участием в обороне государства.

ГССТ

Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) - это специализированный государственный орган исполнительной власти Украины, который выполняет задачи в сфере транспорта, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения или особого периода.

Основные функции ГССТ:

Развитие инфраструктуры транспорта:

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Гражданская защита:

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Проведение спасательных и восстановительных работ.

Мобилизационная готовность:

Подготовка транспортных средств и путей для обеспечения обороноспособности страны.

Военно-транспортные задачи:

Обеспечение транспортировки военных грузов и воинских подразделений.

Охрана критически важных объектов транспорта.

Участие в восстановлении:

Восстановление разрушенных объектов транспортной инфраструктуры после боевых действий или стихийных бедствий.

Организация работы

ДССТ подчиняется Министерству обороны Украины. Личный состав службы имеет военный статус, и организация выполняет как гражданские, так и военные задачи.

Служба была создана для эффективного реагирования на вызовы в сфере транспорта и обороны. Ее основой стали военные формирования, которые специализировались на обеспечении транспортной логистики в условиях особого периода.

Эта структура играет важную роль в обеспечении стабильного функционирования транспортной системы страны, особенно во время кризиса или войны.