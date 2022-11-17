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В Україні з'явиться реєстр збитків від російської агресії, - Мін'юст

Фото: Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра (minjust.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Мін'юст України у 2023 році повинен фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої в інтерв'ю Forbes.

"Міжнародний договір - ключовий документ, який стандартизує процес передачі репарацій РФ", - зазначила посадовиця.

Мудра вказала, що у договорі будуть прописані критерії заявників на компенсацію (окремо для громадян, бізнесу, муніципалітетів) та прозорий механізм виплат.

За її словами, очікується, що до ініціативи приєднаються всі країни G7, адже саме в них зосереджена найбільша кількість заморожених російських активів.

"Після підписання договору - його мають ратифікувати усі країни учасники. Для цього доведеться вносити зміни до законодавства. Наразі такий крок вже зробила Канада, законодавчі ініціативи є у конгресі США. Окрему директиву готує ЄС", - підкреслила заступниця міністра.

Що відомо про реєстр збитків

Посадовиця розповіла, що реєстр міститиме інформацію про завдані російською агресією збитки, а саме шкоду:

  • українським громадянам;
  • бізнесу;
  • інфраструктурі країни;
  • екології;
  • муніципалітетам;
  • державі в цілому.

Збирати дані вже почали на базі порталу "Дія". Наразі Мінʼюст веде переговори із Мінцифрою для того, щоб інформацію можна було передати до міжнародного реєстру після його створення.

"Ми радимо громадянам, бізнесу та муніципалітетам зібрати якомога більше доказової бази, фіксувати та документувати руйнування. Саме на основі цих даних виплачуватиметься компенсація", - додала Мудра.

Нагадаємо, 14 листопада Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.

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