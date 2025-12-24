В Україні з’явиться новий вид банків: Зеленський підписав закон

Банк фінансової інклюзії здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням його діяльності стане обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України та мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

Законом визначається на законодавчому рівні особливості отримання обмеженої банківської ліцензії та діяльності банків фінансової інклюзії.

Також передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

"В отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену мережу обслуговування клієнтів", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що закон надасть можливість вагомо покращити доступ до банківських та фінансових послуг тим людям, які зараз обмежені у ньому з різних причин.