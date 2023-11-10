В Україні з'явиться нова монета у 10 гривень: як вона виглядає

Пам'ятна монета має назву "Антонівський міст", її ввели в обіг 10 листопада. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

"Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", - зазначив Пишний.

Як виглядає монета

Загалом монета "Антонівський міст" ідентична звичайній 10-гривненій монеті зразка 2018 року.

Головна різниця - реверс, на якому розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту. Також на монеті зображені транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Зазначається, що пам'ятна монета, як і всі інші монети, обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України. НБУ випустив 10 млн штук тематичних монет, скоро їх всіх введуть в обіг.

Фото: в Україні з'явиться нова монета у 10 гривень (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Звільнення самого Херсона є однією з найкращих військових операцій ЗСУ.

Проте після втечі загарбники з лівого берега Дніпра продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, 3 листопада росіяни вчергове обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра. Загарбники вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.