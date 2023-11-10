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В Украине появится новая монета в 10 гривен: как она выглядит

Фото: в Украине появится новая монета в 10 гривен (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Новая монета номиналом в 10 гривен появится в Украине. Монета памятная и посвящена годовщине освобождения части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины в Facebook.

Памятная монета называется "Антоновский мост", ее ввели в обращение 10 ноября. Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что Антоновский мост стал символичным для украинцев во время войны.

"Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непреклонной решимостью ожидает победы и послевоенного восстановления, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что в скором времени так и будет", - отметил Пышный.

Как выглядит монета

В целом монета "Антоновский мост" идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года.

Главная разница - реверс, на котором разместили стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета. Также на монете изображены транспортные развязки на обоих концах моста.

Отмечается, что памятная монета, как и все остальные монеты, обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины. НБУ выпустил 10 млн штук тематических монет, скоро их всех введут в обращение.

 

Фото: в Украине появится новая монета в 10 гривен (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Увольнение Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. Освобождение самого Херсона является одной из лучших военных операций ВСУ.

Но после бегства захватчики с левого берега Днепра продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, 3 ноября россияне в очередной раз обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Захватчики ударили по центральной части города. В результате атаки три человека получили ранения.

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