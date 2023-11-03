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Росіяни посеред дня вдарили по центру Херсона: є поранені

Херсон, П'ятниця 03 листопада 2023 15:09
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Росіяни посеред дня вдарили по центру Херсона: є поранені Фото: окупанти 3 листопада вдарили по центру Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники сьогодні посеред дня обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка та Херсонську обласну прокуратуру.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста.

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували.

Правоохоронці уточнюють, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.

Росіяни посеред дня вдарили по центру Херсона: є поранені

Фото: окупанти 3 листопада вдарили по центру Херсона (t.me/phogovua)

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, вчора, 2 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон. Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у місті почалися перебої зі світлом.

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