В Україні з'явиться Military ID: що це дасть військовим

Єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла закон №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.

Згідно зі змінами, дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів.

Таким чином, військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК.

Раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала навіщо потрібен реєстр військовослужбовців та як він працюватиме.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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