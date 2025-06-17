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В Украине появится Military ID: что это даст военным

Фото: в Украине появится Military ID (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада сегодня, 17 июня, поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Умеров заверил, что единый государственный реестр военнослужащих - это цифровая база, которая позволит:

  • быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе,
  • автоматически формировать аналитику о резерве,
  • минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

"Ключевая новация - Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации", - рассказал министр.

Он пояснил, что на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в частности через приложение "Армия+".

"Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные - под контролем Центра реагирования на киберинциденты. Минимум персональной информации. Без сохранения данных о звании, специальности или боевых задачах. Это - об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит", - подчеркнул Умеров.

Единый электронный реестр военнослужащих

Напомним, что Верховная Рада приняла закон №12066 относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета.

Согласно изменениям, данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений.

Таким образом, военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а дальше набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЭСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала зачем нужен реестр военнослужащих и как он будет работать.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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