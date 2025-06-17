В Украине появится Military ID: что это даст военным

Единый электронный реестр военнослужащих

Напомним, что Верховная Рада приняла закон №12066 относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета.

Согласно изменениям, данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений.

Таким образом, военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а дальше набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЭСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала зачем нужен реестр военнослужащих и как он будет работать.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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