В Україні з'явиться професія "Інспектор з військового обліку": хто це такий

Національне агентство кваліфікацій зареєстровало професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Цим документом керуватимуться усі підприємства України, де планують взяти на роботу фахівця на таку посаду.
Про це розповів головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.
Дудка зазначив, що відповідно до чинного законодавства, в Україні на кожному підприємстві має вестись військовий облік. Наразі, в Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді. Введений стандарт, як документ, буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік.
За його словами, професійний стандарт "Інспектор з військового обліку", який було зареєстровано 19 грудня, є документом національного масштабу:
"Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця - інспектора з військового обліку - ознайомившись з цим а, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання", - сказав Дудка.
Він зауважив, що до широкомасштабного вторгнення на військовий облік не звертали такої уваги, як нині.
"Зараз, коли на порядку денному є питання мобілізації, питання наявності особового складу, держава серйозно почала задумуватись над цим, а справжніх фахівців з цього питання немає. Згаданий стандарт впорядковує ці питання, як для роботодавців, які винаймають цих спеціалістів, так і для звичайних громадян, військовозобов’язаних, які працюють на всіх підприємствах нашої країни", - відповів Дудка.
Полковник розповів, що тепер фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку. А також, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП. Цей стандарт є путівником для всіх людей, які станом на зараз знають занадто мало для того, щоб остаточно зняти мобілізаційні питання в нашій державі:
"Перше, що мають зробити підприємства, які ознайомляться з цим стандартом - направити свого спеціаліста на навчання. Зараз близько двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де в тій чи іншій мірі навчають цієї науки. І після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту," - підкреслив Дудка.
Він вважає, що після цього якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться
Раніше ми писали про те, що у певних випадках військовозобов'язаних можуть оголосити у розшук ТЦК. Також, якщо у повістці не вказані персональні дані, або ж вони не точні чи немає інформації про причини явки у ТЦК, то громадянин має право оскаржити її. Для цього слід скласти позовну заяву до адміністративного суду за місцем реєстрації, яку мають розглянути протягом 10 днів.
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