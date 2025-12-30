ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

В Україні з’явиться "єЧек": коли запрацює

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 21:18
UA EN RU
В Україні з’явиться "єЧек": коли запрацює Ілюстративне фото: в Україні з’явиться "єЧек" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабмін ухвалив постанову, якою визначив порядок запуску та функціонування "єЧеку" - національного електронного чека. Документ також встановлює правові умови впровадження сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

"єЧек" - це електронний чек, який покупець отримує у банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Цифровий документ зберігатиметься в електронному форматі та буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Запровадження сервісу є частиною курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію послуг та скорочення адміністративного навантаження. Водночас "єЧек" не є обов’язковим - покупець зможе обрати паперовий чек, електронний або обидва варіанти одночасно.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що запуск "єЧеку" відповідає змінам в економіці та розвитку онлайн-торгівлі.

"Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу - менше паперу й витрат, для держави - прозоріші дані без посилення контролю", - пояснив міністр.

Запуск "єЧеку" запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження у форматі експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме в пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.

Нагадаємо, за даними НБУ, у першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 589 гривень, із переказу з картки на картку впав до 1 835 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
чек Банки
Новини
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем