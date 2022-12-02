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В Україні з'явилося нове міністерство. Його очолить Кубраков

Фото: віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд створив нове міністерство шляхом зєднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій в Україні. Очолить його віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

Сьогодні, 2 грудня на засіданні Уряду ухвалили рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій. Обєднання перейменовано на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Дане об'єднання дасть можливість більш ефективно планувати й реалізовувати процес відновлення. Наступного року на програму екстреного відновлення Україні необхідно 17 мільярдів доларів.

"Уряд перебуває на постійному контакті з партнерами, аби залучити ці кошти",- пояснює Шмигаль

Консолідувати роботу нового міністерства буде новий віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віце-прем’єр-міністра. Раніше він очолював міністерство інфраструктури.

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Олександр КубраковМІУ