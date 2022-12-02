RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине появилось новое министерство. Его возглавит Кубраков

Фото: вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство создало новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий в Украине. Возглавит его вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука .

Сегодня, 2 декабря, на заседании правительства приняли решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий. Объединение переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Данное объединение позволит более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления. В следующем году на программу экстренного восстановления Украине необходимо 17 миллиардов долларов.

"Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства", - объясняет Шмигаль.

Консолидировать работу нового министерства будет новый вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Напомним, Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра. Ранее он возглавлял министерство инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр КубраковМИУ