В Украине появилось новое министерство. Его возглавит Кубраков

Сегодня, 2 декабря, на заседании правительства приняли решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий. Объединение переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Данное объединение позволит более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления. В следующем году на программу экстренного восстановления Украине необходимо 17 миллиардов долларов.

"Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства", - объясняет Шмигаль.

Консолидировать работу нового министерства будет новый вице-премьер-министр Александр Кубраков.