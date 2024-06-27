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В Україні з'явилася ще одна підстава для припинення виплат пенсій

Фото: Виплата пенсій може припинитися через декілька причин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 23 червня набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: "виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном".

Таким чином, повний перелік причин для припинення виплат пенсій виглядає так:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
  • в інших випадках, передбачених законом.

Безстрокові пенсії

Яка зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

  • пенсія за віком - безстроково;
  • пенсія за вислугу років - безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).
  • пенсія по інвалідності - на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника - на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.

"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється", - пояснили у ПФУ.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій становив 5 743 гривень.

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,95%
  • по інвалідності - 14,99%
  • у разі втрати годувальника - 6,26%
  • за вислугу років - 5,20%
  • соціальні пенсії - 0,56%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.
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Пенсії в УкраїніПенсія в Україні