В Україні з'явилася ще одна підстава для припинення виплат пенсій

В Україні з 23 червня набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Як зазначили в прес-службі, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: "виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном".
Таким чином, повний перелік причин для припинення виплат пенсій виглядає так:
Яка зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.
Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:
"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється", - пояснили у ПФУ.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій становив 5 743 гривень.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: