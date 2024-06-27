В Украине появилось еще одно основание для прекращения выплат пенсий

Как отметили в пресс-службе, статья 49 дополнена пунктом следующего содержания: "выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей".

Таким образом, полный перечень причин для прекращения выплат пенсий выглядит следующим образом:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины,

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его без вести отсутствующим или оглашения умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом.

Бессрочные пенсии

Как отметили в пресс-службе ПФУ, в Украине назначаются следующие виды пенсий: по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.

Каждый из этих видов пенсии назначается на период, определенный законом:

пенсия по возрасту - бессрочно;

пенсия за выслугу лет - бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию).

пенсия по инвалидности - все время, пока лицу установлена инвалидность;

пенсия в связи с потерей кормильца - на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным.

"Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется, - выплата пенсии прекращается", - пояснили в ПФУ.

Пенсии в Украине

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий составил 5743 гривен.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: