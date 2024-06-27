В Украине появилось еще одно основание для прекращения выплат пенсий

В Украине с 23 июня вступили в силу изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно случаев, когда прекращается выплата пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
Как отметили в пресс-службе, статья 49 дополнена пунктом следующего содержания: "выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей".
Таким образом, полный перечень причин для прекращения выплат пенсий выглядит следующим образом:
Как отметили в пресс-службе ПФУ, в Украине назначаются следующие виды пенсий: по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.
Каждый из этих видов пенсии назначается на период, определенный законом:
"Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется, - выплата пенсии прекращается", - пояснили в ПФУ.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий составил 5743 гривен.
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: