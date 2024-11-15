В Україні з'явилася перша пересувна аптека: де та як скористатися її послугами
У найвіддаленіших селах Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області почав курсувати перший пересувний аптечний пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну раду.
Зазначається, що мобільна аптека забезпечуватиме мешканців медикаментами, включно з ліками за програмою "Доступні ліки".
За словами Зоряни Заболотньої, завідувачки КП ЛОР "Міжлікарняна аптека №272", цей проєкт покликаний допомогти насамперед літнім людям і важкохворим пацієнтам, які не мають змоги дістатися стаціонарної аптеки.
Відомо, що мобільна аптека курсуватиме 26 населеними пунктами, включно з 17 селами Дрогобицького та 9 Самбірського районів.
Так звана "аптека на колесах" повністю обладнана для транспортування та зберігання медикаментів із дотриманням належного температурного режиму.
Що потрібно, щоб скористатися послугами мобільної аптеки
Повідомляється, що пересувальна аптека у кожен район приїжджатиме один раз на тиждень.
Зазначається, що пацієнту необхідно мати виписаний лікарем електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".
Також відомо, що в "аптеці на колесах" видаватимуть і безрецептурні лікарські засоби.
Цей проєкт було реалізовано у межах урядової ініціативи щодо запуску пересувних аптечних пунктів.
Повідомляється, що Львівська область стала 13-ю областю України, яка долучилася до цієї програми.
За словами заступниці начальника Львівської ОДА Христини Замули, майже 1800 населених пунктів області не мають стаціонарних аптек, і мобільні пункти - це важливий крок для забезпечення рівного доступу до медикаментів.
"Ми багато працювали над цим проєктом і запрошували до співпраці усіх представників усіх приватних аптечних мереж, однак жодна з них не погодилася на роботу за цією програмою. Станом на зараз на Львівщині налічується 1791 населений пункт, який не має стаціонарної аптеки", - зауважила вона.
Раніше ми розповідали про те, як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою.
Також у МОЗ повідомляли, скільки часу діють зазвичай електронні рецепти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.