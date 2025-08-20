В Україні з'явилась перша держпослуга з підтримкою ШІ

Перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів, почала працювати в Україні. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства економіки, довкілля та сільсього господарства України.
Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію".
Штучний інтелект автоматично аналізує документи на наявність всієї необхідної інформації та відсутність помилок чи розбіжностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і розвантажує державних експертів для виконання інших завдань.
"Отримати ветеринарну ліцензію тепер можна онлайн - швидко, без паперів, без черг і без простору для корупції", - ідеться у заяві міністерства.
Інформація обробляється в межах України з дотриманням усіх стандартів кібербезпеки.
"Для бізнесу - це менше бюрократії та швидший старт, для держави - вища якість рішень", - наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Раніше РБК-Україна писало про те, коли в Україні може з'явитись перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту - AI Factory. Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформував, що спочатку AI-асистент дебютує у "Дії", а згодом працюватиме на оборону, науку та медицину.
Також повідомлялось, що в "Дії" з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів. У перспективі він навіть спілкуватиметься голосом.