UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні з'явилась перша держпослуга з підтримкою ШІ

Ілюстративне фото: в Україні з'явилась перша держпослуга з підтримкою ШІ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів, почала працювати в Україні. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію". 

Штучний інтелект автоматично аналізує документи на наявність всієї необхідної інформації та відсутність помилок чи розбіжностей. Це зменшує кількість відмов,  пришвидшує розгляд заяв і розвантажує державних експертів для виконання інших завдань. 

"Отримати ветеринарну ліцензію тепер можна онлайн - швидко, без паперів, без черг і без простору для корупції", - ідеться у заяві міністерства. 

Інформація обробляється в межах України з дотриманням усіх стандартів кібербезпеки.

"Для бізнесу - це менше бюрократії та швидший старт, для держави - вища якість рішень", - наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. 

 

Раніше РБК-Україна писало про те, коли в Україні може з'явитись перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту - AI Factory. Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформував, що спочатку AI-асистент дебютує у "Дії", а згодом працюватиме на оборону, науку та медицину.

Також повідомлялось, що в "Дії" з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів. У перспективі він навіть спілкуватиметься голосом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелектДія