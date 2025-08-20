В Україні з'явилась перша держпослуга з підтримкою ШІ

Перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів, почала працювати в Україні. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію".

Штучний інтелект автоматично аналізує документи на наявність всієї необхідної інформації та відсутність помилок чи розбіжностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і розвантажує державних експертів для виконання інших завдань.

"Отримати ветеринарну ліцензію тепер можна онлайн - швидко, без паперів, без черг і без простору для корупції", - ідеться у заяві міністерства.

Інформація обробляється в межах України з дотриманням усіх стандартів кібербезпеки.

"Для бізнесу - це менше бюрократії та швидший старт, для держави - вища якість рішень", - наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.