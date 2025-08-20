В Украине появилась первая госуслуга с поддержкой ИИ

Первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов, начала работать в Украине. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "еДозвил".

Когда предприниматель подает заявление на портале "Дія", "еДозвил" проверяет документы, помогает государственным экспертам принимать решение и возвращает информацию о результате рассмотрения обратно в "Дію".

Искусственный интеллект автоматически анализирует документы на наличие всей необходимой информации и отсутствие ошибок или разногласий. Это уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и разгружает государственных экспертов для выполнения других задач.

"Получить ветеринарную лицензию теперь можно онлайн - быстро, без бумаг, без очередей и без пространства для коррупции", - говорится в заявлении министерства.

Информация обрабатывается в пределах Украины с соблюдением всех стандартов кибербезопасности.

"Для бизнеса - это меньше бюрократии и более быстрый старт, для государства - более высокое качество решений", - подчеркнул Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.