В Украине появилась первая госуслуга с поддержкой ИИ

Украина, Среда 20 августа 2025 05:45
В Украине появилась первая госуслуга с поддержкой ИИ Иллюстративное фото: в Украине появилась первая госуслуга с поддержкой ИИ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов, начала работать в Украине. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "еДозвил".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Когда предприниматель подает заявление на портале "Дія", "еДозвил" проверяет документы, помогает государственным экспертам принимать решение и возвращает информацию о результате рассмотрения обратно в "Дію".

Искусственный интеллект автоматически анализирует документы на наличие всей необходимой информации и отсутствие ошибок или разногласий. Это уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и разгружает государственных экспертов для выполнения других задач.

"Получить ветеринарную лицензию теперь можно онлайн - быстро, без бумаг, без очередей и без пространства для коррупции", - говорится в заявлении министерства.

Информация обрабатывается в пределах Украины с соблюдением всех стандартов кибербезопасности.

"Для бизнеса - это меньше бюрократии и более быстрый старт, для государства - более высокое качество решений", - подчеркнул Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Ранее РБК-Украина писало о том, когда в Украине может появиться первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта - AI Factory. Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров информировал, что сначала AI-ассистент дебютирует в "Дії", а впоследствии будет работать на оборону, науку и медицину.

Также сообщалось, что в "Дії" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов. В перспективе он даже будет общаться голосом.

Искусственный интеллект Дия
