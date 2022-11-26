В Україні вже відновили понад 70% мобільних мереж: де найважча ситуація

В Україні відновили вже 73% мобільних мереж, проте частина регіонів досі без зв'язку. Найважча ситуація у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

"Відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій", - йдеться у повідомленні.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях. Проте у решті областей ще є проблеми зі зв'язком, особливо у Донецькій та Запорізькій областях.

Українцям радять не перезавантажувати мережі та за потреби користуватися національним роумінгом. Також користувачів закликали файли, фото та відео надсилати за допомогою Wi-Fi.