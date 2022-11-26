UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні вже відновили понад 70% мобільних мереж: де найважча ситуація

Фото: фахівці відновили 73% мобільних мереж в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні відновили вже 73% мобільних мереж, проте частина регіонів досі без зв'язку. Найважча ситуація у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

"Відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій", - йдеться у повідомленні.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях. Проте у решті областей ще є проблеми зі зв'язком, особливо у Донецькій та Запорізькій областях.

Українцям радять не перезавантажувати мережі та за потреби користуватися національним роумінгом. Також користувачів закликали файли, фото та відео надсилати за допомогою Wi-Fi.

Нагадаємо, зараз по всій території України діють аварійні та стабілізаційні відключення світла, оскільки дефіцит електроенергії все ще становить 25%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІнтернетМіністерство цифрової трансформаціїМережа 4G